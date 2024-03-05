Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in 'bedelli' açıklamasına tepki: Zihniyet bozukluğunun işareti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas Tarihi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Yoldaşım Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyor, insanımızın özgüvenini artırıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır.









Alanda 75 bin kişi var





Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, krizlerin, terörün ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Emniyete sordum. Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi. İşte Sivas bu. Sivas bu.





"Muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık"





Türkiye son 21 yüzyılda birçok sorununu çözdü. Her alanda tarih yazdık. Sivas'ı modern dünyanın imkanı olan hızlı tren ile buluşturduk. Ne yaptıysak muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Genel başkanlar bile değişti, hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine engel olamadı. Her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse, Konya'yı Çorum'u ayrı bir ülke sansa da, bizi çok fazla güldürmüş olsa da kendine has bir siyaset yapma tarzı vardı. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu.









"Bu kadarını biz de beklemiyorduk"





Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince, bu görüntü bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler de tahmin etmiyordu. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için sürekli insanımızı kışkırtıyor. Şimdi de 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' dedi. Sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye başladı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti.





"Bölücülük peşinde koşanlardan olmayacağız"





Yükümlü askerlerimiz sadece destek görevli yapıyor. Bu şekilde azalan asker ihtiyacımızdan kaynaklanan yığılmayı ise bedelli uygulaması ile eritiyoruz. CHP Genel Başkanı bunları bilmeyecek kadar cahil olamaz. Değilse başka bir oyunla karşı karşıyayız. Varsın CHP'nin Genel Başkanı askerliği bedelli olarak yerine getirenlerden oy istemesin. Varsın çeşitli imtihanlarla toplumun başka kesimlerini dışlasın. Varsın tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantıları ile demlenmekten geri durmasın. Biz bölücülük peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden de olmayacağız.





"Milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz"





85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Umudu sönen insanlarımızdan bu seçimde çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa mahkum ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Sivas bu büyük atılımın şahididir. Amacımız 31 Mart'ta 81 vilayetimizin tamamını Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz.









"Türkiye Yüzyılı şehirleri"





Şimdi buradan, Sivas'tan öyle bir ses verin ki, yaklaşık 105 yıl önceki Sivas Kongresi gibi ülkenin ve dünyanın dört bir yanında yankılansın. Sivas, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Sivas'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız? Ramazana az kaldı. Pazar gecesi ilk sahurumuzu pazartesi günü ilk iftarımızı yapıyoruz. İbadetlerin şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanı gündüzüyle gecesiyle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sivaslı kardeşlerimin bu hususta tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum.





"Şehirlerin çehresini değiştiren yatırımlar"





Ülkemizin son 21 yılı Cumhuriyet döneminin en parlak dönemidir. Şehirlerimizin her birinin çehresini değiştirecek yatırımlara imza attık. Sivas'a da son 21 yılda günümüz rakamları ile toplam 197 milyar lira tutarında yatırım yaptık.





Sivas’a da son 21 yılda günümüz rakamlarıyla toplam 197 milyar Tl tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 17 bin kişilik kapasiteli Yüksek öğretim yurtları inşa ettik. Sosyal yardımlarda ilimizdeki ihtiyaç sahipleri için 4,5 milyar TL’lik kaynak aktardık. Toplam 1415 yataklı 24 hastaneyle birlikte 61 adet sağlık tesis hizmete aldık. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 619 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.





(Ankara-Sivas YHT hattı) Daha düne kadar bu yatırımı gereksiz bulanların da hızlı treni kullandığını görüyor, açıkçası bundan memnuniyet duyuyoruz.







