Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yeni talimat

Bakan Soylu yaralı polisleri hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış'ın ardından Kilis'e geldi. Bakan Soylu ve beraberindekiler, PKKYPG'li teröristlerce dün düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 1 asker ile 7 polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Tedavileri süren 4 özel harekat polisi ve bir uzman çavuşu ziyaret eden Bakan Soylu, yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.