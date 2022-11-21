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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yeni talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni talimatlar verdi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili yeni talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın emrini verdiği anlar. (Arşiv)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ TALİMATLAR

  • Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekat emrini verdiği anlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın harekat emrini verdiği anlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya dönüşünde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yönelik 'Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.

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