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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Prof Dr İnalcık paylaşımı Batı Ayasofyayı hiç unutmadı
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İnalcık paylaşımı: Batı Ayasofya'yı hiç unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 4. yıl dönümü olması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı" sözünün olduğunu bir görsele de yer verdiği paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Halil İnalcık
Prof. Dr. Halil İnalcık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

'Hocaların hocası'

  • Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Batı Ayasofya'yı hiç unutmadı"

Erdoğan iletisinde, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı." sözünün yer aldığı görsele de yer verdi.

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