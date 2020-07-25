Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Prof. Dr. İnalcık paylaşımı: Batı Ayasofya'yı hiç unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
'Hocaların hocası'
- Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle tarihe ışık tutan 'hocaların hocası' Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Batı Ayasofya'yı hiç unutmadı"
Erdoğan iletisinde, İnalcık'ın fotoğrafı ile "Batı, İstanbul'un fethini ve Ayasofya'yı hiç unutmadı." sözünün yer aldığı görsele de yer verdi.
Eserleriyle tarihe ışık tutan “hocaların hocası” Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6Sxkj7hqQn
Eserleriyle tarihe ışık tutan “hocaların hocası” Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 4. yıl dönümünde rahmet ve hürmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/6Sxkj7hqQn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 25, 2020