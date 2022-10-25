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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu.
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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