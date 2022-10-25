Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu.

Erdoğan, sosyal medya hesabındaki mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Hayatını İslam'a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Hayatını İslam’a vakfetmiş çok değerli ilim insanı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu’nun vefatından derin üzüntü duydum. Sayın Cerrahoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 25, 2022