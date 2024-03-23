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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Saldırıyı en sert biçimde kınayan Erdoğan, Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

18:04 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:09 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını lanetleyip Putin'e başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını lanetleyip Putin'e başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti."

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Rusya
#Vladimir Putin
26 dakika önce
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