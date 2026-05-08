Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SAHA Expo'da önemli açıklamalar: Ülkemize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA Expo 2026 Kapanış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı.Bu rakamın 6 milyarlık dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu.

Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir.

Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır.

2026'nın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış oldu. İlk 4 ayda 2 milyar 871 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Savunma sanayi ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası 'iç cephe' olarak tarif ettiğimiz milletin birlik ve beraberliğidir.

"Yapamazsınız" diyenlere cevabımızı, bugün SAHA 2026'da olduğu gibi yaptığımız, tamamladığımız, harp sahalarında başarıyla test edilmiş ürünlerle verdik.

Güvenlik artık tek bir alana hapsedilemez. Fabrikadan test sürecine, veri merkezinden akademiye, tedarik zincirinden geri bildirime güvenlik bütüncül bir konsepttir. Bir ülkenin caydırıcılığı sahip olduğu platformlarıyla ölçülecek eşik çoktan aşılmıştır. Elinizdeki platformlarda hangi yazılımları kullandığınız, hangi sensörleri kullandığınız, bu ürünler için hangi motorları ürettiğiniz ve hangi mühimmatı ne kadar sürede üretebildiğiniz önemlidir.

Siber saldırılarına, elektronik harbe, insansız sistemlere karşı ne denli hazırlıklı olduğunuz belirleyicidir. Son dönemdeki çatışma ortamında bu gerçekliğe bir kez daha şahitlik ettik.

Konvansiyonel sistemlerin yerini çok katmanlı entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri Türkiye'dir. Bugün Türkiye yeni nesi savaş, uçağını, SİHA'larını, elektronik harp sistemlerini, tankını, savaş gemilerini inşa eden, denizin derinliklerinden uzayın boşluğuna kadar her alanda yazılım ve kendi sistemleri yapan bir ülkedir. Türkiye, istiklaline kast edeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir.
















