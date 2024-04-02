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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası iki kritik ziyaret: Masada terörle mücadele var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a ve 9 Mayıs'ta ABD'ye yapacağı ziyaretler gündemde. Irak temaslarında terörle mücadele ve kalkınma projeleri öne çıkacak. ABD Başkanı Joe Biden ile yapılacak görüşmede ise F-16 süreci, Türkiye'nin F-35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm gibi konular ele alınacak.

12:05 - 2/04/2024 Salı
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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yoğun bir diplomasi trafiğine girmeye hazırlanıyor.


Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'a, ardından 9 Mayıs'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaretler yapması bekleniyor. Irak temaslarında terörle mücadele ve kalkınma projeleri gibi konular ele alınacak.



İki devletli çözüm masada


ABD Başkanı Joe Biden ile yapılacak görüşmede ise F-16 süreci, Türkiye'nin F-35 projesine ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm gibi konuların masada olması bekleniyor.


Erdoğan'ın Mayıs ayında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Türkiye'de ağırlaması planlanıyor. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ertelenen Türkiye ziyaretinin de seçim sonrasında gerçekleşeceği değerlendiriliyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#Irak
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