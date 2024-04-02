Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası iki kritik ziyaret: Masada terörle mücadele var

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Her alanda atılım, reform hamlelerine kararlılıkla devam edilecektir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır" dedi. Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır." şeklinde konuştu.