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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Eyüp Saz ile şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Ergin'in ailelerine taziye dileklerini iletti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki trafik kazasına müdahale sırasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Polis Memuru Saz ile Tokat'ta servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ergin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Hakkari şehidi için tören düzenlendi
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Fatih Kışlası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen törende şehit Sunal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.<br><br>
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Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından tören mangası tarafından omuzda taşınarak helikoptere konulan naaşı, memleketi Van'a gönderildi.<br><br>
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Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.<br><br>
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Hakkari şehidi için tören düzenlendi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen "Şehit Komando Çavuş Ersin Selimoğlu 2022-78 Eren Kış-25 (Taşlık-1) Operasyonu"nda arazi arama faaliyeti sırasında silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal için Fatih Kışlası'nda tören düzenlendi.


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