Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Ispartalı vatandaşın elleriyle beslediği tilkiyle diyaloğu: Köylü seni yakalarsa Aleyna Tilki'nin kafasına şapka yapacak

Isparta'da bir fabrikada çalışan bekçi, bölgeye dadanan tilkiyi besleyip çiftçilere yakalanmaması konusunda uyardı. Tilkiye bisküvi verip bölgede işlediği suçları bir bir sayan bekçi, 'Ne oldu lan kümes mi patlattın? Kaç gündür gelmiyorsun. Köylü seni arıyor. Vallahi seni Aleyna Tilki'nin kafasına şapka yapacaklar. Yılmaz'ın tavuğunu, Ramazan'ın güvercinini yemişsin. Az görüşelim' dedi.