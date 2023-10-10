Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak derhal hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğu duyuruldu.