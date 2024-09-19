Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör devleti İsrail tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenaze töreninde, kendisine söz verilmediği gerekçesiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile tartışmıştı. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP liderinin bu tutumuna ilişkin, tvnet canlı yayınında, "İrapta mahalli yok. Kendine alan açmaya çalıştıkça komikleşiyor. Cenaze burası be kardeşim!" diyerek tepki gösterdi. Özel'in söylemlerindeki çelişkilerden örnekler veren Kılıçarslan, "Ahmet Kaya, 'Oportinizme bulaşmış tipik bir orta yolcusun' sözlerini Özgür Özel için yazmış olabilir" diye konuştu.