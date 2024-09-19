EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

14:2619/09/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’ın ailesine taziye mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, "Vatanımız için canını feda eden şehidimizin aziz hatırası her zaman yaşayacaktır. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.


Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit olan Çangır'ın ailesine gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.


Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Çangır son yolculuğuna uğurlandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosikletin çarpması sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.


Şehit Çangır'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bağlar Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Akyazı ilçesindeki Gazi Süleymanpaşa Camisi'ne getirildi.


Törende, şehidin babası Turgut Çangır, iki ağabeyi ve yakınları tabutun başında taziyeleri kabul etti. Anne Asiye Çangır, şehidin sözlüsü ve yakınlarını görevliler teselli etti.


27 yaşındaki şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Akyazı Merkez Mezarlığı'na defnedildi.


Cenaze törenine, şehit Çangır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde icra edilen yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında, A.T. idaresindeki motosiklet durdurulmak istenmişti. Durmayan motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan görevli Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a (27) çarpmıştı.


Ağır yaralanan jandarma personeli Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çangır'ın, Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığında 2 Eylül'de göreve başladığı ve Şanlıurfa'daki sözlüsüyle düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi.


İsmail Kılıçarslan'dan şehit tabutu başında provokasyona girişen Özgür Özel'e: Ahmet Kaya bu şarkıyı senin için yazmış olabilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör devleti İsrail tarafından katledilen şehit Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenaze töreninde, kendisine söz verilmediği gerekçesiyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile tartışmıştı. Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, CHP liderinin bu tutumuna ilişkin, tvnet canlı yayınında, "İrapta mahalli yok. Kendine alan açmaya çalıştıkça komikleşiyor. Cenaze burası be kardeşim!" diyerek tepki gösterdi. Özel'in söylemlerindeki çelişkilerden örnekler veren Kılıçarslan, "Ahmet Kaya, 'Oportinizme bulaşmış tipik bir orta yolcusun' sözlerini Özgür Özel için yazmış olabilir" diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Mehmet Fatih Çangır
#şehit

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü
  • Kurumsal
  • İletişim
  • RSS

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Üniversite ek kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?