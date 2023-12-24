Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Bazı dostları üzme pahasına bunu böylece yazmam gerekiyor. Türkiye, belirli alanlarda sınıfsal ayrımların net şekilde görüldüğü tuhaf bir ülke. İş vatan yahut herhangi bir dava uğruna ölmeye geldiğinde ise bu sınıfsal ayrım çok daha net, çok daha sert şekilde çarpıyor yüzümüze. Anadolu irfanının “zenginimiz bedel verir, askerimiz fakirdendir” dediği. Önce işin bidayetinden başlayayım. Mesleğim gereği isimlerine “unvan” verilen 3 şehrimizin de kurtuluş hikayelerine vakıf oldum zaman içerisinde. Antep,
"Her seferinde dilinde 'Ben şehit olacağım' derdi. Ve muradına erdi" Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun şehadet haberi, Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Şehadet haberinin duyulmasının ardından Erenoğlu ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri, evin önünde toplanarak aileye taziyelerini sundu.
ABD’nin eğitip silah verdiği PKK’lı teröristler Irak’ın kuzeyindeki sis ve tipiyi fırsat bilerek art arda üs bölgelerine saldırdı. Türkiye önceki gün Hakurk’ta yaşanan sızma ve çatışmalarda şehit olan 6 askerin yasını tutar-ken dün de Metina’dan bir kara haber daha aldık. Bölgede 6 askerimiz daha şehit oldu. Irak’ta 23, Suriye’de 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye iki günde verdiği 12 şehidinin acısını yaşıyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Kemal Aslan’ın komutanına video göndererek, "Şehit olursam bu video sizde kalsın." demişti. Şehit olan askerimiz Kemal Aslan'ın babası da "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana!" diyerek oğlunun şehadet haberini duyurmuştu.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) ve Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailelerine şehadet haberleri verildi. Askeri yetkililerin acı haberi iletmesinin ardından şehit evlerine Türk bayrağı asılırken, şehit babası Mehmet Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" paylaşımı ise duygulandırdı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığını 16 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.