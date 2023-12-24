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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

16:31 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 17:20 - 24/12/2023 Pazar
AA
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile piyade sözleşmeli erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Pençe-Kilit Harekatı bölgesi
#taziye mesajı
#Şehit
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