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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan şehit er Korkmazın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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