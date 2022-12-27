Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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