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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, "Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

11:28 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

'Küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum'

Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Jens Stoltenberg
#NATO
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