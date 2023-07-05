Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.