Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stoltenberg'e tebrik mesajı

Jens Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 1 yıl daha uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı. NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum @jensstoltenberg’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
'Küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum'
Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg’in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum.