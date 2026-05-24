Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Çorum FK’ya tebrik

Trendyol 1. Lig Play-Off Finali’nde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik mesajı geldi. Erdoğan, paylaşımında kulübü, camiayı ve Çorumluları kutlayarak başarılarından dolayı tebrik etti.
Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Arca Çorum FK, Konya’da karşılaştığı Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.
Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, “Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig’e yükselen son takım olan Arca Çorum FK’yı, camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Tarihi başarının ardından Çorum FK taraftarları büyük sevinç yaşarken, kentte kutlamalar yapıldı.