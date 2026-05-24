Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’e yükselen Çorum FK’ya tebrik

Trendyol 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında Arca Çorum FK, Konya’da karşılaştığı Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükselen son takım oldu.

Karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, “Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig’e yükselen son takım olan Arca Çorum FK’yı, camiasını ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.