Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.