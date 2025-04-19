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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a tebrik

23:0919/04/2025, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye'nin köklü kulüplerinden Kocaelispor, Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kocaelispor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



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