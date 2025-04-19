Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e çıkması kesinleşti. Yeşil-siyahlılar 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi.
Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi Boluspor 66. dakikada Jefferson attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi de kesinleşti. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de sezonu ilk 2 takım arasında noktalamayı garantiledi. Ligde 4 maçı kalan Kocaelispor yarın Erokspor'un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.
Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor 16 yıl sonra yeniden en üst seviyede yer alacak.