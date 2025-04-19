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Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu

Haber Merkezi
20:5919/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
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Kocaelispor
Kocaelispor

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor’un Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenmesiyle Kocaelispor’un Trendyol Süper Lig’e çıkması kesinleşti. Yeşil-siyahlılar 16 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi.

Trendyol 1. Lig’in 35. haftasında Boluspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadeleyi Boluspor 66. dakikada Jefferson attığı golle 1-0 kazandı.


Bu sonuçla birlikte Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesi de kesinleşti. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de sezonu ilk 2 takım arasında noktalamayı garantiledi. Ligde 4 maçı kalan Kocaelispor yarın Erokspor'un konuğu olacak. Ardından sırasıyla Boluspor, Iğdır FK ve Keçiörengücü ile karşılaşıp sezonu tamamlayacak.


Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'de

Son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor 16 yıl sonra yeniden en üst seviyede yer alacak.




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