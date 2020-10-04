Temizlemezseniz gereğini yaparız

Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye mesajı verdi:

Türkiye, dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta olmasını birlik ve beraberliğinin gücü yanında her alandaki sağlam alt yapısına borçludur. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe, güçlendikçe uluslararası alanda da gerekirse en zorlu mücadelelere girerek haklarını daha iyi savunabilir seviyeye geldi.

Recep Tayyip Erdoğan

GELECEĞİMİZİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ

Suriye’den Libya’ya Doğu Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar her yerde dostların, kardeşlerin mazlumların yanında yer alırken aynı zamanda kendi geleceğimizi de şekillendiriyoruz. Son dört yılda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekatlarımızın buradaki kardeşlerimize vefamızın gereğidir. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik.

İSTİKRAR SAĞLANANA KADAR

Biz Suriye güvende ve huzur içinde olmadan Hatay’dan ve diğer sınır illerimizden başlayarak Türkiye’nin de güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlar’da, tıpkı Kafkaslar’da, tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeyi, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir.

REKLAM

GÜNDEM Karabağ kurtulana kadar

İDLİB’DE YENİ TRAJEDİYE İZİN VERMEYECEĞİZ

Suriye’de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider bunu kendimiz yaparız. İdlib’de yeni bir insanlık trajedisi yaşanmasına yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provakatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz. Her konuda olduğu gibi Suriye’deki meselelerin çözümünde tercihimiz barış ve siyasi yollardır. Tüm dünya bu noktaya gelene kadar Türkiye kendi yolunda ilerlemekte kararlıdır.

Amik Ovası bereketiyle sembol olacak

Erdoğan, Reyhanlı Barajı’nın Amik Ovası’nın taşkınlardan korunmasını ve sulanmasını sağlayacak, toprakların bereketini artıracak önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Erdoğan, barajın sulayacağı 585 bin dekar arazinin çiftçilere 451 milyon lirayı aşkın gelir artışı ve 52 binden fazla kişiye de ilave istihdam sağlayacağını aktardı. Bu sulama alanının büyüklüğünün Hatay’daki toplam tarım arazilerinin yaklaşık dörtte birini ifade ettiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Sulama projelerinin üç kısmından ikisinin ihalesi yapıldı. Ayrıca arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor. Göçmen kuşların güzergahında bulunan baraj bölgesinde ülkemizin en önemli kuş cennetlerinden birini de oluşturuyoruz. Bölgenin sık sık su baskınına uğramasına yol açan Afrin ve Karasu Çayları ile beslenecek Reyhanlı Barajı sayesinde artık Amik Ovası’nda bu afet riskinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır. Barajımızın 480 milyon metreküpü bulan su depolama hacmi, ortalama 7 baraja denktir. Böylece geçen yıl, daha önce 175 bin dekarı etkileyen su baskınlarının alanı 25 bin dekara kadar düşmüştü. İnşallah bu barajımızın hizmete girmesiyle Amik Ovası afetlerle değil, bereketiyle sembolleşen bir yer haline dönüşecektir.”

REKLAM

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Azerbaycan'ın yanındayız' mesajı verirken, 'Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'Suriye'den Akdeniz ve Kafkaslar'a uzanan kriz noktalarını birleştirdiğinizde çıkan tablo Türkiye'nin kuşatma altına alınmaya çalışıldığıdır' dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kudüs Selahaddin-i Eyyubi’nin emaneti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci kıblemiz Kudüs’ün Selahaddin-i Eyyubi’nin emaneti olduğunu söyledi. Uluslararası Selahaddin Eyyubi Sempozyumu’na bir mesaj gönderen Erdoğan, mesajında “İsrail işgalini meşrulaştıran, İsrail’in Kudüs’ü ve Filistin topraklarını ilhak planlarına onay veren, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını yok sayan her girişim, Selahaddin-i Eyyubi’nin emanetine ihanettir.” ifadesini kullandı. Ecdadımızın Kudüs’ü tekrar ayağa kaldırdığını söyleyen Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kanuni Sultan Süleyman döneminde El Halil kapısına kazınan ‘La İlahe İllallah, İbrahim Halilullah’ ifadesi, medeniyetimizin Kudüs’e bakışının en güzel ifadesidir. Kudüs’e sahip çıkmak, ona gereken hürmeti, hassasiyeti göstermek her Müslüman’ın görevidir.”

Ülkemizde tuhaf bir kesim var

Erdoğan, Türkiye’nin en büyük zenginliklerinden ve gücünden birinin de farklı köken, inanç ve meşrep sahibi vatandaşlarını aynı çatı altında ortak hedefler doğrultusunda birleştirebilme başarısı olduğunu söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: “Ama maalesef ülkemizde kendi halkına ve devletine husumeti, hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bunların bıraktığı kirli izlere siyasetten medyaya ve meslek kuruluşlarına kadar her yerde rastlamak mümkündür. Bembeyaz bir örtünün üzerindeki küçük kara bir nokta mesafesindeki bu kesimler az olmalarına rağmen rahatsızlık vericidir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak rahatsız da olsak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz.

Sinsice saldırıyorlar

Ancak milli mücadelelerde ve milli meselelerde adeta düşmanın beşinci kolu gibi faaliyet gösteren bu kesimler kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için her şeye çamur atarak, her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya saçarak sinsice saldırıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Bu kutlu yolda bizimle birlikte yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kinleri ve hasetleri içinde boğulanları da milletimize havale ediyoruz.”