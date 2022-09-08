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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı: Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan taziye mesajı: Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim
Kralice 2. Elizabeth ile Erdoğan çifti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kraliçe II. Elizabeth'in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükümetine en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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