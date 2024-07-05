|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya 'Bozkurt' tepkisi: Fransızlara niye horozlanıyorsun diyorlar mı?

Kazakistan’ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın soruşturma başlattığı Merih Demiral'ın Avusturya maçındaki 'bozkurt' işaretiyle yaptığı gol sevincine dair ilk kez konuştu. Erdoğan "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi" dedi.

Lokman Özdemir
13:59 - 5/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:00 - 5/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Merih Demiral
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Merih Demiral
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kazakistan’ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta gol sevincini 'bozkurt' işareti yaparak gösteren
Merih Demira
l ile ilgili
"uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla"
soruşturma başlatmıştı.




Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez düşüncelerini paylaştı.
"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?
" diye soran Erdoğan cumartesi akşamı oynanacak olan Hollanda maçını işaret etti.

"Gerekli adımlar atılıyor"


İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;

  • Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Merih Demiral
#Bozkurt
#UEFA
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak 2024? Açıköğretim sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?