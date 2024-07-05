Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya 'Bozkurt' tepkisi: Fransızlara niye horozlanıyorsun diyorlar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Merih Demiral
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kazakistan’ın başkenti Astana'da düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta gol sevincini 'bozkurt' işareti yaparak gösteren
Merih Demira
l ile ilgili
"uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla"
soruşturma başlatmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili ilk kez düşüncelerini paylaştı.
"Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu?
" diye soran Erdoğan cumartesi akşamı oynanacak olan Hollanda maçını işaret etti.
"Gerekli adımlar atılıyor"
"Gerekli adımlar atılıyor"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması;
- Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik.
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1 saat önce