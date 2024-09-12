Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma Filistin çağrısı: İsrail'e karşı sesin daha gür çıkması şart

"BM Geleceğin Zirvesi Küresel Çağrı" çevrim içi etkinliğine video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet ve hükümet başkanları ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i selamladı.
İnsanlığın istikbalini etkileyen tehditler karşısında uluslararası dayanışmayı güçlendirmeyi, barışçıl, güvenli ve adil bir sistemin inşasına giden yolu açmayı amaçlayan geleceğin zirvesine sayılı günler kaldığını ifade eden Erdoğan, zirveyi, dünyayı kasıp kavuran çatışmaların, zulmün, açlığın, yoksulluğun ortasında açılan nadir bir fırsat penceresi olarak gördüğünü belirtti.
Zirveye iştirak edecek tüm mevkidaşlarına, BM Genel Sekreteri Guterres'in kendilerine sunduğu bu imkanı layıkıyla değerlendirme çağrısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Irkçılığa ve aşırı sağ akımlara karşı demokrasilerimizi korumak zorundayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca belirli bir refah düzeyini yakalamış ülkelerin değil kalkınma çabalarını sürdüren toplumların da hakkaniyetle temsil edildiği bir küresel yönetişim mimarisini temin etmeleri gerektiğini vurguladı.
Daha iyi bir gelecek için, yeşil dönüşümü odağına alan, iklime dirençli, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen, kimsenin geride bırakılmadığı bir düzene geçiş yapmaları gerektiğini bildiren Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: