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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Erkan Yolaç için taziye mesajı

'Evet-Hayır' yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayata veda etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından ünlü isim için taziye mesajı yayınladı.

22:15 - 17/05/2024 Cuma
Güncelleme: 23:15 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Erkan Yolaç için taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç 24 Şubat 1935 tarihinde Babaeski'de doğdu. Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğan Yolaç aslen Edirneli idi. Yolaç'ın ailesi 1941 yılında İstanbul'a taşındı. Yolaç, önce Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde eğitim aldı.

Babasının işi gereği Kastamonu'ya taşındılar. Burada lisedeyken edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın yönlendirmesiyle belediye mikrofonlarından sunum yaptı. Belediye başkanı Osman Zeki Oktay'ın da sunumunu beğenmesiyle tüm anonsları o yapmaya başladı.

1960 yılında Ankara Radyosu'nun sınavlarını kazanarak orada çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda Huysuz Virjin, Orhan Boran, Leyla Sayar gibi isimlerle gazinolarda çalışmaya başladı. Ancak Türkiye kendisini sunduğu "Evet-Hayır'' yarışmasıyla tanıdı.

1976 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evli olan Erkan Yolaç, iki çocuk babasıdır.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Erkan Yolaç
#Ölüm
#Taziye
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