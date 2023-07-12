Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gündeme yönelik konularda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru-cevap kısmında gazetecilere söz hakkı tanıdı.

Bunu fırsat bilen yabancı bir gazeteci ise uluslararası basının gözü önünde provokasyona soyundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin soru soracağını ifade eden yabancı gazeteci Türkiye'nin hak ve özgürlükler konusunda sorunu olduğunu ileri sürerek provokasyon girişiminde bulundu.

"Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun"

Sorusunun hemen bitiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciye anladığı dilden konuşarak okkalı bir cevap verdi. Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerini işaret eden Erdoğan, yüzde 90'a yakın katılım olduğunu ifade ederek, "Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan provokatör gazeteciye verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı: