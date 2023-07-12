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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmanın soru-cevap kısmında ise yabancı bir gazeteci, sorduğu soruyla demokrasi hak ve özgürlükler üzerinden provokasyona soyundu. 14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri işaret ederek yüzde 90'a varan katılım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." sözleriyle provokasyona soyunan yabancı gazeteciye dersini verdi.

18:34 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında gündeme yönelik konularda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, soru-cevap kısmında gazetecilere söz hakkı tanıdı.

Bunu fırsat bilen yabancı bir gazeteci ise uluslararası basının gözü önünde provokasyona soyundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılımına ilişkin soru soracağını ifade eden yabancı gazeteci Türkiye'nin hak ve özgürlükler konusunda sorunu olduğunu ileri sürerek provokasyon girişiminde bulundu.

"Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun"

Sorusunun hemen bitiminde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciye anladığı dilden konuşarak okkalı bir cevap verdi. Türkiye'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerini işaret eden Erdoğan, yüzde 90'a yakın katılım olduğunu ifade ederek, "Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan provokatör gazeteciye verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok."

#NATO Zirvesi
#Vilnius
#Recep Tayyip Erdoğan
#Demokrasi
33 dakika önce
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