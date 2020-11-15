Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanan tarihi camiye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Vaniköy Camii yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan paylaşımında "Bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerine yer verdi.

OYNAT 00:57 İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Vaniköy Camii'nde yangın İstanbul Boğazı'ndaki tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan ve denizden müdahalesi sürüyor. BiP'te paylaş

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Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği, tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde tarihi Vaniköy Camisi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangının, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan yaptıkları hızlı ve yoğun müdahale çalışmaları neticesinde söndürüldüğü belirtildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, itfaiye raporu, çevredeki kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının bilgileri doğrultusunda yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespitine yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

OYNAT 00:59 Vaniköy Camii imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak fenalaştı İstanbul Üsküdar'da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın denizden ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi.Fenalaşan camii imamı ambulansa hastaneye kaldırıldı. BiP'te paylaş

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"Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğünce bir süre önce hazırlanan tarihi Vaniköy Cami'mizin rölöve ve restitüsyon projesi onaylatılarak, restorasyon projesi Koruma Kurulu'na sunulmuş olup, onay safhasında bulunmaktadır. Koruma Kurulu izinlerini müteakip, camimizin restorasyon çalışmalarına en kısa sürede başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

10 Kasım'da mülhak vakfa teslim edildi