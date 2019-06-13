Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesi hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Neden ihtiyaç duyuldu?
- Erdoğan, paylaştığı görselde de, yeni askerlik sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu, "Günümüz dünyasında askerlik göre çok iyi eğitim ve uzmanlık isteyen meslek haline dönüşmüştür. Türkiye, epeyce bir vakittir, planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçişin hazırlıklarını yürütmektedir. Askerlik çağına gelen gençlerimizin sayısında sürekli yığılmalar yaşandığı da ortadadır" sözleriyle açıkladı.
Yeni sistemle neler olacak?
- Erdoğan, yeni sistemle neler olacağını da şu maddelerle açıkladı:
- Profesyonel askerlik yaygınlaşacak.
- Yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecek.
- Bedelli askerlik yapma hakkı kazanan herkes bir aylık temel eğitimden geçecek.
- Yükümlü olarak kıtaya gelenler temel eğitimleriyle birlikte toplam 6 ay askerlik yapacak.
- Muvazzaf kadrolara geçişler de ilk 6 aylık ve ardından ücret mukabili yapılacak ikici 6 aylık askerlik görevinin ardından mümkün olacak.
- Yedek subaylık ve 2 yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.
Yeni askerlik sitemi
Bakan Akar da daha önceden yeni askerlik sisteminin detaylarını açıklamıştı.
Akar, "Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek" demişti.