Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni evlenecek çiftlere müjde: 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı.
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlara müjdeler peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklanması beklenen sürprizlerden birisi de yeni evlenecek çiftlere oldu.
Faizsiz verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.
"Tarım ve sanayi sektörleri başta olmak üzere bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacaktır.
Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.
Ev hanımlarına erken emeklilik
Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."