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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni evlenecek çiftlere müjde: 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi

Tarihi seçime sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Erdoğan, yeni evlenecek çiftlere de müjde verdi. Buna göre, yeni evlenecek gençlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli ve “sıfır faizli” 150 bin TL kredi verilecek.

16:02 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlara müjdeler peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen AK Parti seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklanması beklenen sürprizlerden birisi de yeni evlenecek çiftlere oldu.

Faizsiz verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyi ilgilendiren müjdeleri şöyle:

"Tarım ve sanayi sektörleri başta olmak üzere bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacaktır.

Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

Ev hanımlarına erken emeklilik

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeter söz de karar da milletin' demek için bir aradayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeter söz de karar da milletin' demek için bir aradayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor. Erdoğan, ''2015 seçimlerine, "Sen ben yok, Türkiye var" diyerek gittik. Türkiye'yi yanımızda bulduk. 2018 seçimlerine "vakit Türkiye vakti" diyerek gittik. Bugün de Türkiye Yüzyılı için "doğru adımlar" diyerek bir kez daha milletimizin huzurundayız'' ifadelerini kullandı. 'Kalbi bizimle atan her kardeşimiz bu ülkenin bir parçasıdır' diyen Erdoğan, ''Bu yürüyüşün gücünü son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerden alıyoruz. Türkiye Yüzyılı sadece bizim eğil İslam aleminden Türk dünyasına tüm dostlarımızın tüm insanlığın vizyonudur. Şu anda 14 Mayıs'ı siz zannediyor musunuz sadece Türkiye takip ediyor. Tüm İslam dünyası 14 Mayıs'ı takip ediyor. Ve İslam dünyasının bu heyecanını bu kadro aynen paylaşacak'' açıklamasında bulundu.





#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Ankara
22 dakika önce
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