Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni sınır ötesi operasyon sinyali MGK toplantısında kararlarımızı alacağız
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali: MGK toplantısında kararlarımızı alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır." diyen Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni sınır ötesi operasyon sinyali: MGK toplantısında kararlarımızı alacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni bir sınır ötesi operasyonun sinyalini verdi.

Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz." diyerek perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti.

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"HAZIRLIKLAR TAMAMLANIR TAMAMLANMAZ BU OPERASYONLAR BAŞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.

Perşembe günü yapılacak MGK toplantısında bu hususları enine boyuna değerlendireceğiz ve kararlarımızı alacağız. Biz de gerekli görüşmeleri yaparak, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını, bu süreçte bir kez daha göreceğiz ve gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız."

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