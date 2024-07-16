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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama geldi. Erdoğan, "2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." dedi.

Halil Akkoç
11:33 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:38 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2024 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."
ifadelerini kullandı.
Erdoğan, "Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." dedi.
#Recep Tayyip Erdoğan
#YKS
#Sınav
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