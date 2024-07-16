Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS mesajı: Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi diliyorum

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "2024-YKS" sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, adaylara, "Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır." önerisinde bulundu.