Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Kendinize gelin

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk jetlerini taciz eden, balıkçı teknelerine ateş açan, Ege'de gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı araç sevk eden Atina tahriklerine devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen rahat durmayan komşu ülkeye bir uyarı daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
'KİRLİ OYUNLARA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ'
Türkiye'nin kirli oyunlara pabuç bırakmayacağını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Yunanistan’ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini çok iyi biliyoruz. Ülkemiz savunmasından taviz vermeyeceğiz. Ama kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız daha üstünde. Ama bu bir işgaldir. Yunanistan cumhurbaşkanı mı başbakanı mı hatırlatmak isteriz. Kendimize gelin. Amerika'dan gelenler sizi kurtarmaz sadece patinaj yaparsınız."