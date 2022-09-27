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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert tepki: Kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri ve ABD'nin desteğiyle gayriresmi şekilde adalara silah yığmasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız daha üstünde. Ama bu bir işgaldir. Yunanistan'ın cumhurbaşkanı mı başbakanı mı hatırlatmak isteriz. Kendimize gelin. Amerika'dan gelenler sizi kurtarmaz sadece patinaj yaparsınız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Yunanistana sert tepki: Kendinize gelin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk jetlerini taciz eden, balıkçı teknelerine ateş açan, Ege'de gayri askeri statüdeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 zırhlı araç sevk eden Atina tahriklerine devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen rahat durmayan komşu ülkeye bir uyarı daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP'ye ya CHP'nin sahip çıktığı kesimlere çıkar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP'ye ya CHP'nin sahip çıktığı kesimlere çıkar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Alçaklar 2 polisimizi şehit etti. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldurlar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırmaya çalışanların ellerinde, dökülen her kanın izi vardır. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin. Ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar' ifadelerini kullandı.

'KİRLİ OYUNLARA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ'

Türkiye'nin kirli oyunlara pabuç bırakmayacağını belirten Erdoğan şunları söyledi: "Yunanistan’ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini çok iyi biliyoruz. Ülkemiz savunmasından taviz vermeyeceğiz. Ama kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz ve imkanlarımız daha üstünde. Ama bu bir işgaldir. Yunanistan cumhurbaşkanı mı başbakanı mı hatırlatmak isteriz. Kendimize gelin. Amerika'dan gelenler sizi kurtarmaz sadece patinaj yaparsınız."

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