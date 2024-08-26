|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef alan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine dil uzatarak hakaretlerde bulunan CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

12:23 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:39 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haddini aşan sözlerle dil uzatan Özkan'ın skandalına vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağdı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da bugün açıklama yaptı.


Aydın,
"CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur"
dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Tuncay Özkan
#tazminat davası
32 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BİM aktüel ürünler kataloğundaki buzdolabı, çamaşır makinesi ve motosiklet satışta! 27-30 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?