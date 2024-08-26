Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef alan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatarak hakaretlerde bulunan CHP'li Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Özkan'ın skandalına bir tepki de AK Parti kanadından geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir." dedi.