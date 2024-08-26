Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alçak sözlerle hedef alan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haddini aşan sözlerle dil uzatan Özkan'ın skandalına vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da bugün açıklama yaptı.
Aydın,
"CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur"
dedi.
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#tazminat davası
32 dakika önce