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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşıma AK Parti'den tepki: İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin yaptığı açıklamada, ''İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak.'' ifadelerini kullandı.

22:14 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 22:44 - 12/05/2024 Pazar
Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Kasabı Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.
Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Kasabı Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek. İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak” dedi.

Çelik paylaşımının devamında, “Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesi, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyondur. Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır. Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk, kadın, sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak” ifadelerine yer verdi.


#Ömer Çelik
#AK Parti
#İsrail
#Yisrael Katz
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