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Dışişleri Bakanlığı'ndan terör devletinin soykırım politikalarına tepki: Hem Filistinlilere hem de İsraillilere tehdit

Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftiralarda bulunduğu paylaşımına yönelik yaptığı açıklamada, İsrail'in soykırım politikalarının, hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline geldiğini belirtti.

22:08 - 12/05/2024 Pazar
AA
Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Kasabı Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.
Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Kasabı Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail'in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail'in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.


#Dışişleri Bakanlığı
#Gazze
#İsrail
#Yisrael Katz
#Filistin
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