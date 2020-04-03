Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbir: Mesafede üç adım kuralı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldiğini ve 31 şehre giriş çıkışın yasaklandığını açıkladı. Erdoğan ayrıca önemli bir kuralın daha geldiğini açıkladı. Sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilmesi gerektiğini bildiren Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Şehirlerimizde tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar uygulanacaktır.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı ve 31 şehre araç giriş-çıkışları kapatılmıştır