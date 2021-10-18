Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları 'siyasi cinayet' iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi cinayetler' iddiasına yanıt: Dürüstse yargıya delil sunsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı İstanbul'daki Hz. Ali Camii'nin çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.



Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Siyasi cinayetler olabilir' iddiasının sorulması üzerine konuşan Erdoğan, 'Her şeyden önce bu zat, eğer bu konularda samimi ise, dürüstse bu işin mercii yargıdır. Yargıya müracaat edersin. Delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle şeyler varsa yargı da bunların üzerine gider.



Fakat bu zat bugüne kadar sabah yalan akşam yalan bu şekilde geçmiş. Şimdi yanına birilerini toplamış onlar da yalan terörü estiriyorlar. Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor, tutmaz. Şu anda da bizler de yargıya özellikle müracaat ettik. Sorgulanmasını istedik kimse çıksın ortaya dedik. Böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara meydanı boş bırakmayız.' şeklinde konuştu.

