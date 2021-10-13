Gündem Kılıçdaroğlu 15 Temmuzdan önce de siyasi cinayetler diyordu
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'dan önce de 'siyasi cinayetler' diyordu

Son günlerde muhalefetin sıkça dillendirdiği “siyasilere saldırı/suikast” söylemi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi de kullanılıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o dönemde yaptığı açıklamalarda "AK Parti iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler yapabilecek pozisyonda" diyordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu 15 Temmuzdan önce de siyasi cinayetler diyordu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Çete lideri Sedat Peker’in başlattığı “Siyasi cinayetler olabilir” söylemini, önce FETÖ, ardından da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın devam ettirmişti.

KİM BU KİŞİLER?

Kılıçdaroğlu gazetecilere verdiği röportajda “Eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Siyasi cinayetler... Böyle kaygılarım var” ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu “belli grup” ve “belli kişilerin” kim olduğu konusunda detay vermedi.

2016'DA DA SÖYLEDİ

CHP lideri, 2016 Mart'ında İzmir'e gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı konuşmada "AK Parti iktidardan gitmemek için siyasi cinayetler dahil, her şeyi yapabilecek pozisyonda şu anda" demişti.

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