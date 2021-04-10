Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş döndüren 24 saati

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 24 saati adeta baş döndürdü. Cumhurbaşkanı ilk olarak Vahdettin Köşkü'nde Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti.
Heyette bulunan Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşmuştu.
Bir görüşme de çiftçi temsilcileriyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 24 saat içerisinde pandemi nedeniyle zor günler yaşayan çiftçinin elindeki patates, soğan ve çeltiğin Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla satın alınacğını ve vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı müjdesinide verdi.
Zor günler yaşayan çiftçinin de Erdoğan'a teşekkürü gecikmedi.
Bir görüşme de Ukrayna Devlet Başkanı ile
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 24 saatlik yoğun programında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Huber Köşkündeki görüşmesi de vardı.
Yaklaşık üç saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Son 24 saate oldukça yoğun program sığdıran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu temposu, "Her şeye nasıl yorulmadan yetişiyor" sorusunu akıllara getirtti.