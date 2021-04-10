Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş döndüren 24 saati Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son 24 saatte ilk olarak Vahdettin Köşkü'nde Voleybol Federasyonu heyetini kabul etti. Daha sonra çiftçi temsilcileri ile görüşen Erdoğan, son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşüp ortak basın toplantısı düzenledi.

Haber Merkezi 10 Nisan 2021, 19:58 Son Güncelleme: 10 Nisan 2021, 21:03 Diğer