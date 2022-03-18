Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir hafta ücretsiz olacağını açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsüne akın
ÇANAKKALE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta ücretsiz olacağını açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin 1 hafta ücretsiz olacağını açıklamasının ardından vatandaşlar köprüye akın etti. Köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın bir hafta ücretsiz olacağını açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsüne akın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta ücretsiz olacağını açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın

1915 Çanakkale Köprüsü görkemli bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köprünün 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle bir çok vatandaş köprüden geçmek için harekete geçti.

Ancak Açılış töreni için sahne ve ses düzenlemesiyle birlikte yolun temizlenmesi gece yarısını bulacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz geçiş açıklamasının ardından vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
OYNAT 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz geçiş açıklamasının ardından vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin bir hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle birçok kişi köprüye akın etti. Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği görüldü.

TIR ŞOFÖRLERİ BOŞ ARAZİLERDE BEKLEDİ

Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği dikkatlerden kaçmadı.

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