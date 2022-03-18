Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hafta ücretsiz olacağını açıkladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın

1915 Çanakkale Köprüsü görkemli bir törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köprünün 1 hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle bir çok vatandaş köprüden geçmek için harekete geçti.

Ancak Açılış töreni için sahne ve ses düzenlemesiyle birlikte yolun temizlenmesi gece yarısını bulacağı ifade edildi.

OYNAT 00:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ücretsiz geçiş açıklamasının ardından vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne akın etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerin bir hafta ücretsiz olacağının müjdesini vermesiyle birçok kişi köprüye akın etti. Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği görüldü. BiP'te paylaş

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TIR ŞOFÖRLERİ BOŞ ARAZİLERDE BEKLEDİ

Yolun temizlenmesini bekleyen ve ücretsiz bir şekilde köprüden geçmek isteyen tır şoförlerinin de boş arazilerde beklediği dikkatlerden kaçmadı.