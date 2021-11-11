Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğrafladığı iddia edilen İsrailli çift gözaltında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan ABD'nin bir üssü haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Dedeağaç'a asker sevkiyatıyla ilgili, 'Yalnızca Dedeağaç bir üs değil. Yunanistan'ın kendisi adeta Amerika'nın üssü haline geldi. Dedeağaç sadece ufak bir bölge. Bütün bunlar neden yapılıyor diye ABD yetkililerine, Biden'a sorduğumuzda dürüst davranmıyorlar. Kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Takındıkları tavır doğru değil.' dedi.