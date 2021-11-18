Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailli çift için karar

Üç şüpheli "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 12 Kasım'da tutuklanmışlardı.

Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunu görüntüledikleri iddiasıyla tutuklanan İsrail uyruklu çift Natalie Oknin ve Mordi Oknin ile yanlarında bulunan İhsan A'nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

Üç şüpheli "Siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla 12 Kasım'da tutuklanmışlardı.

İSRAİLLİ ÇİFT ÜLKELERİNE DÖNDÜ

İsrail Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Natalie ve Mordi Oknin'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Haaretz gazetesinin haberinde, çiftin İsrail'e geri döndüğü bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de ikilinin uçaktan indiği anlar yer alıyor.

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İsrail Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ortak açıklamasında, "Türkiye ile ortak çabaların ardından Mordy ve Natali Oknin serbest bırakıldı ve dönüş yolundalar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetine iş birlikleri için teşekkür ediyoruz" denildi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift fotoğrafları 'Aile' grubuna atmış

GÜNDEM Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli çift 'casusluk' suçundan tutuklandı