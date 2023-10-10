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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi sürüyor: Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede İsrail Filistin gerilimine ilişkin son görüşmeler ele alındı.

Büşra Soyal
21:30 . 10/10/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi.

'SİVİL YERLEŞİMLERİN HEDEF ALINMASI KAYGI VERİCİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.




Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili kritik bir adım daha: Bugün Putin ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili kritik bir adım daha: Bugün Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine değinerek ''Her türlü arabuluculuğa hazırız'' demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz dönemde, "1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bugün Putin ile görüşeceğim. Ateşe benzin dökülmemeli. Tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.


#Recep Tayyip Erdoğan
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#Vladimir Putin
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