Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Ankara'daki programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar' ifadelerini kullandı.