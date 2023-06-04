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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı. Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

14:20 . 4/06/2023 Pazar
AA
Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.

Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Jens Stoltenberg
#NATO
2 saat önce
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