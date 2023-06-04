Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü başladı

İngiliz dergisi The Economist, seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Son analizinde üstencil bir dil kullanan ve Erdoğan'a akıl vermeye kalkan The Economist, Dünya'nın beş yıl daha Erdoğan'la uğraşmak zorunda kalacağını yazdı.