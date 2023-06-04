Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabulü başladı

Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.
Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
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#Jens Stoltenberg
#NATO
2 saat önce
Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulü başladı.
Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreni için toplandı. Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den mazbatasını aldıktan sonra yemin etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olurken, Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Süleyman Soylu’nun yerine ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu. İşte yeni kabine üyeleri isim listesi.
İngiliz dergisi The Economist, seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya devam ediyor. Son analizinde üstencil bir dil kullanan ve Erdoğan'a akıl vermeye kalkan The Economist, Dünya'nın beş yıl daha Erdoğan'la uğraşmak zorunda kalacağını yazdı.
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