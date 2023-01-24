Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti İsveç basınında: Ses tonu hiç bu kadar sert olmamıştı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/ YPG terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırı ve daha sonrasında Rasmus Paludan isimli aşırı sağcı politikacının Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç basınında geniş yer bulurken Aftonbladet gazetesine konuşan uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunun daha önce hiç bu kadar sert olmadığına dikkat çekti ve NATO üyeliği için ışığın azaldığını vurguladı.