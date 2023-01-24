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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti İsveç basınında: Ses tonu hiç bu kadar sert olmamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından İsveç'teki Kur'an-I Kerim'e yapılan alçak saldırıya yönelik olarak tarihi bir rest çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullandı. Bu sözler İsveç basınında geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç bu kadar sert konuşmadığına ve NATO üyeliği için ışığın azaldığına dikkat çekildi.

16:20 . 24/01/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İsveç'in başkenti Stockholm'de PKK/ YPG terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırı ve daha sonrasında Rasmus Paludan isimli aşırı sağcı politikacının Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına Türkiye'nin tepkisi sert oldu.

TARİHİ REST

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "
Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey"
ifadelerini kullandı.

"SES TONU HİÇ BU KADAR SERT OLMAMIŞTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsveç basınında geniş yer bulurken Aftonbladet gazetesine konuşan uzmanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ses tonunun daha önce hiç bu kadar sert olmadığına dikkat çekti ve NATO üyeliği için ışığın azaldığını vurguladı.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ MUTLAKA CİDDİYE ALINMALI"

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü başkanı Paul Levin,
"Türkiye Noel'den önce İsveç'in yeterince ilerlemediği söylese de, hala daha uzlaşmacı bir ton vardı. Erdoğan'ın sözleri ciddiye alınmalı"
ifadelerini kullandı.


#İsveç
#Türkiye
#NATO
#Kur'an-ı Kerim
1 saat önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO resti İsveç basınında: Ses tonu hiç bu kadar sert olmamıştı
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