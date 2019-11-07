Gündem Cumhurbaşkanı yalnız değildir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir grup gazeteciye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Bulanık suda balık avlama merakı olanların ne söylediği, niyet okuma hevesi taşıyanların neyi anlattığı bizim ilgi sahamız dışındadır. Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır.

TEK SES TEK NEFES OLMAK ZORUNDAYIZ

CHP Genel Başkanı’nın “mektup taşıyıcılık” diye hırpalayıp tahrip etmeye heves ve cüret ettiği sürecin ülkemizin lehine gelişmesi konusunda hükümetin sağduyulu ve milli duruşa müzahir hareket edeceğinden şüphem yoktur. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. Kararımız budur. Amacımız da bu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir.

Dik durmaya mecburuz
GÜNDEM
Dik durmaya mecburuz
Aslan darmadağın!

Aslan darmadağın!

​Galatasaray, 6-0 yenildiği maçta Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
PKKnın kimyasal yalanı ortaya çıktı

PKK'nın kimyasal
yalanı ortaya çıktı

​Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden cevap geldi.
ABD ziyareti netleşti

ABD ziyareti netleşti

Erdoğan ve Trump ziyaret öncesi telefonda görüştü.
Arınç'ın yerinde <br>olsam istifa ederdim

Arınç'ın yerinde
olsam istifa ederdim

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan TVNET'te konuştu.
Analiz sonuçları <br>belli oldu

Analiz sonuçları
belli oldu

​İstanbul Tarım Müdürlüğü sonuçları açıkladı.
Yakında yeni <br>bilgiler açıklayacağız

Yakında yeni
bilgiler açıklayacağız

Bakan Hulusi Akar'dan dikkat çeken açıklama.

Bin 300 <br>uçuşu iptal etti

Bin 300
uçuşu iptal etti

​İptallerden 180 bin yolcu etkilenecek.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Siyanür içtikleri tespit edildi

Siyanür içtikleri tespit edildi

4 kardeşin ölümü hakkında ön otopsi raporu açıklandı.

Anne ve baba gözaltına alındı

Anne ve baba gözaltına alındı

3 çocuk apartmanın giriş katına terk edilmişti.
Dolmuşçu <br>her yerde aranıyor

Dolmuşçu
her yerde aranıyor

​1 milyon liralık altın emanet edilen dolmuşçu sırra kadem bastı.
Desteğimiz tam

Desteğimiz tam

​Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın ABD ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.
Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

Bağdadi'nin eşini de yakaladık!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bilgiyi ilk kez açıkladı.
O terörist TBMM'ye girmiş

O terörist TBMM'ye girmiş

​CHP'li Ağbaba'nin PYD'li teröriste propaganda yaptırdığı görüntüler çıktı.
Eşleşmeler belli oldu

Eşleşmeler belli oldu

Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.