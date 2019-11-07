Cumhurbaşkanı yalnız değildir

Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları da bilinmektedir. Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Bulanık suda balık avlama merakı olanların ne söylediği, niyet okuma hevesi taşıyanların neyi anlattığı bizim ilgi sahamız dışındadır. Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır.

TEK SES TEK NEFES OLMAK ZORUNDAYIZ

CHP Genel Başkanı’nın “mektup taşıyıcılık” diye hırpalayıp tahrip etmeye heves ve cüret ettiği sürecin ülkemizin lehine gelişmesi konusunda hükümetin sağduyulu ve milli duruşa müzahir hareket edeceğinden şüphem yoktur. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. Kararımız budur. Amacımız da bu olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir.