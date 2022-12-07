Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filiz'in CHP'liler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı uyuşturucu ticareti yapan Veysel Filiz'i korumakla suçladı. Filiz ve Oktay'ın beraber çekildiği fotoğrafı göstermesi üzerine TBMM'de gerginlik yaşanmıştı. CHP'li Özkoç fotoğraf üzerinden Oktay'ı itham ederken Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle yan yana çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile beraber ortaya çıkan fotoğrafları: