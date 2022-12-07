Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filizin CHPliler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filiz'in CHP'liler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay arasında yaşanan fotoğraf krizi tartışmaları sürüyor. Özkoç, TBMM'de yaptığı konuşmada Oktay'ı uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklu bulunan Veysel Filiz'i korumakla itham etmiş ve beraber olan fotoğrafını göstermişti. Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle fotoğrafları ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filizin CHPliler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal - Veysel Filiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı uyuşturucu ticareti yapan Veysel Filiz'i korumakla suçladı. Filiz ve Oktay'ın beraber çekildiği fotoğrafı göstermesi üzerine TBMM'de gerginlik yaşanmıştı. CHP'li Özkoç fotoğraf üzerinden Oktay'ı itham ederken Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu, Ahmet Davutoğlu gibi isimlerle yan yana çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.

Veysel Filiz'in Deniz Baykal, Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu ile beraber ortaya çıkan fotoğrafları:
Sular 41 metreye ulaştı

Sular 41 metreye ulaştı

Köyler sular altında kalmaya başladı.
Kimi güldürdü kimi ağlattı

Kimi güldürdü kimi ağlattı

Dinleyeni en çok mutlu eden ve en fazla üzen şarkılar.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilişkilendirilen Veysel Filizin CHPliler ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı

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