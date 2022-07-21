Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan müjde: ‘Abdülhamid’ gelecek ay Akdeniz’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında konuştu. Oktay, 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han’la ilgili müjde verdi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştiği sırada, Türkiye’ye ihtiyacı olan askeri ürünlerin satılmadığı, her türlü zorluğun çıkarıldığı bir dönem olduğunu vurgulayan Oktay, bu ortak zaferin, Türkiye’ye uygulanan silah ambargolarına ve tüm zorluklara rağmen inançla elde edilmiş tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi.

HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ

Oktay, edinilen tecrübelerle Türkiye’nin, yerli ve milli savunma sanayinin ilk tohumlarını attığını vurguladı. Oktay, 7. nesil Abdülhamid Han sondaj gemisinin, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip olduğunu aktardı. “Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz’de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır” bilgisini veren Oktay, her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz’deki hakların kararlı bir şekilde savunulduğunu belirtti.

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MARAŞ KKTC TOPRAĞIDIR

Oktay, Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu da kendi hukuklarından ayrı tutmadıklarını belirterek, “Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dışlamaya çalışan hiçbir girişim başarıya ulaşamamıştır ve ulaşamayacaktır” dedi. Oktay, “Maraş’ı kullanarak, uluslararası toplum nezdinde yaygara çıkarmaya, yalan gündemlerle dikkat toplamaya çalışıyorlar. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır. Hiç kimse yalan dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin; Rum yönetiminin asılsız propagandalarının sözcülüğünü yapmasın” diye konuştu.

Kıbrıs meselesi milli davamız

Kıbrıs meselesinin milli bir dava olduğunun altını çizen Oktay, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması için Türk tarafı olarak başından beri samimiyetle çaba gösterdiklerini hatırlattı. Yapıcı ve yenilikçi fikirlerle çözüm odaklı bir anlayış sergilediklerine dikkati çeken Oktay, bütün bu iyi niyetli çabaların, Rum tarafının doyumsuz, çarpık zihniyeti yüzünden sonuçsuz kaldığını vurguladı.

Rum zihniyetine seyirci kalmayız

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’nci yıl dönümü nedeniyle hem KKTC’de hem de Türkiye’de birçok ilde törenlerle kutlandı. KKTC’deki 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri düzenledi. Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla Rum devletine dönüştüren Rum tarafının malı olmadığına da vurgu yaptı. Tatar, “Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan anavatan Türkiye ile KKTC’yi dışlamaya, denklem dışına itmeye ve doğal kaynaklara tek başına sahip çıkmaya çalışmaktadır. Rum tarafı, Ada’yı çevreleyen denizlerde hidrokarbon kaynaklarının eşit hak sahibi olarak iki tarafın katılımıyla oluşturulacak bir komite üzerinden birlikte keşif ve değerlendirilmesi tekliflerimize yanıt bile vermemiştir. Rum tarafının hakimiyetçi zihniyetine karşı seyirci kalacak değiliz. KKTC, en az Kıbrıs Rum devleti kadar egemen ve meşrudur. Egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı çözüm şekli, Adamıza ve bölgemize iş birliği, refah ve istikrarı getirecektir” dedi.

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