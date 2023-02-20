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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Karaçay Barajı'yla ilgili bir risk yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8'lik depremlerin ardından açıklamada bulundu. Oktay, "Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük." dedi.

22:14 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile açıklamalarda bulundu.


Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldiğini belirten Oktay, şu bilgileri verdi:


"Bunun 5,8 büyüklüğünde artçısını yaşadık. Yine aynı depremin artçıları devam ediyor. En son aldığım bilgi, 20 civarında artçı olduğu ve bunun da devam edeceği yönünde. İlk andan itibaren ekiplerimiz, bakanlarımız sahada olduğu için anında müdahaleler gerçekleşti. Şu ana kadar 28 ihbar mevcut. Her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Hastanelerimize getirilen 8 yaralımız var."

Kandilli Rasathanesinin tsunami konusunda yaptığı uyarıyı da anımsatan Fuat Oktay, "Kandilli ile görüştük. Bunun iki saatlik standart bir uygulamaları olduğunu ifade ettiler. İki saat içerisinde suyun hareketini takip ettikten sonra bu uyarıyı kaldırdıklarını söylediler. Şu anda böyle bir riskin olmadığını gördükleri için bu uyarı kaldırılmıştır. AFAD da bu uyarıyı kaldırdı." dedi.


"Panik yapacağımız bir durum yok"


  • Karaçay Barajı ile ilgili ortaya çıkan söylenti üzerine harekete geçtiklerini belirten Oktay,
    "Şu an itibarıyla alınan bilgiler çerçevesinde herhangi bir risk olmadığını görmüş bulunuyoruz.
    " bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgede hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulunarak, şunları söyledi:


"Vatandaşlardan gerek eşya almak için gerek herhangi bir şey kontrol etmek için hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Kendi sağlığınızı düşünün, yakınlarınızı, milletimizi düşünün. Mala gelenin hepsi gelir ama cana gelmesin. Biz burada tüm gelişmeleri yine bakanlarımız, tüm kurumlarımızdan arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle birlikte yakından taklip ediyoruz. Panik yapacağımız bir durum yok. Kontrolümüz altında. Yeteri kadar ekipmanımız, elemanımız, arama kurtarma personelimiz, iş makinelerimiz ve tüm görevlilerimiz sahada. Herhangi bir sorun olursa en yakındaki güvenlik görevlimize ve AFAD personelimize durumu iletirlerse anında yardımcı olunacaktır."


Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem
Hatay'da 6,4 ve 5,8'lik iki deprem

Hatay'da Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem meydana geldi. Çevredeki illerden de hissedilen depremler sonrası bölgedeki hasarlı binalardan bazılarının yıkıldığı bildirildi. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, enkaz altında kalan vatandaşların olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde yıkım olduğu bilgisini aldık. Yayladağı, Reyhanlı ve Arsuz'dan gelen ihbarlar doğru değil." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "8 yaralı var 28 ihbar alındı, tek tek değerlendiriyoruz. Karaçay Barajı'nda herhangi bir risk olmadığı teyit edildi." ifadelerini kullandı. Antakya ilçesinde yıkılan bir binadan iki kişi sağ kurtarılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

#Hatay
#Deprem
#Fuat Oktay
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