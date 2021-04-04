Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan amirallerin bildirisine cevap Göze alabilene hodri meydan
ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan amirallerin bildirisine cevap: Göze alabilene hodri meydan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 103 amiralin yayınladığı skandal bildiri ile alakalı sosyal medyadan açıklamada bulundu. Oktay yaptığı paylaşımda, "Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan amirallerin bildirisine cevap: Göze alabilene hodri meydan
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vesayet muhiplerinin heveslerinin en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldığını, millet olarak unutamayacakları bir ders verdiklerini vurgulayarak "Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan skandal bildiriye tepki: Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı
GÜNDEM
TBMM Başkanı Şentop'tan skandal bildiriye tepki: Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı

"Hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kaldı"

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • "Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar... Haddinizi bilin.

Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene, hodri meydan."

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Abone Ol Google News
103 emekli amiral haddini aştı

103 emekli amiral haddini aştı

Askeri vesayetin yaşayan son temsilcileri 'darbe' imasında bulundu.
Şentoptan sert çıkış

Şentop'tan sert çıkış

​Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı.
Göze alabilene hodri meydan

Göze alabilene hodri meydan

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan amirallere tokat gibi cevap.
Haddinizi bilin

Haddinizi bilin

Numan Kurtulmuş'tan, sözde bildiriyi yayınlayanlara sert tepki.
Altına imzamı atıyorum

Altına imzamı atıyorum

​İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan emekli amirallere destek.
Cimbom ağır yaralı

Cimbom ağır yaralı

​Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a farklı kaybetti.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.
Kanal trafiği normale döndü

Kanal trafiği normale döndü

​Tüm gemilerin geçişi tamamlandı.

​Bakan Koca, Türkiye'nin dünyadaki yerini açıkladı.

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı.

​Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB yönetimine 'metro' tepkisi: Yahu bunlarda tık yok
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İBB yönetimine 'metro' tepkisi: Yahu bunlarda tık yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, metro inşaatları üzerinden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) tepki gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul’da temeli atılan Tavşantepe-Havalimanı metro hattı paylaşımını alıntılayan Kabaktepe, "Yahu bunlarda tık yok. İki yılda toplasan iki kilometre metro yapamadılar" ifadelerini kullandı.
Öztürk Yılmaz: Seçim yaklaştıkça ittifaklar çoğalacak CHP ile HDP yalnız kalacak
Gündem

Öztürk Yılmaz: Seçim yaklaştıkça ittifaklar çoğalacak CHP ile HDP yalnız kalacak

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında, terör soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın 'üçüncü ittifak' çıkışını değerlendirdi. Söz konusu açıklamalar ile yeni ittifakların ortaya çıkacağını öne süren Yılmaz, "Ben HDP’nin Millet İttifakı’ndan ayrılmak zorunda kalacağını veya Meral Akşener’in bu ittifakı terk etmek zorunda kalacağını görüyorum. En nihayetinde CHP ve HDP tek başına kalacak" dedi.
Yemeksepeti CEO'su Aydın'dan 'hacklenme' açıklaması: Çok üzgünüm
Teknoloji

Yemeksepeti CEO'su Aydın'dan 'hacklenme' açıklaması: Çok üzgünüm

Yemek sipariş platformu Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yaklaşık 21 milyonu aşkın kullanıcılarının verilerinin çalındığı için özür diledi. Aydın paylaşımında, "Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.