Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa kentinde meydana gelen deprem nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
#KKTC’de meydana gelen #deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız.
#KKTC’de meydana gelen #deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Oktay, Twitter hesabındaki paylaşımında, "KKTC'de meydana gelen deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.