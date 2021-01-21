Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa kentinde meydana gelen deprem nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

#KKTC’de meydana gelen #deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. — Fuat Oktay (@fuatoktay) January 21, 2021

Oktay, Twitter hesabındaki paylaşımında, "KKTC'de meydana gelen deprem nedeniyle tüm Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.