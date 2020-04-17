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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyenlere müjde: Büyük çaplı operasyon başlattık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için büyük çaplı bir operasyon başlattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Yurt dışında olan 25 bin vatandaş için operasyon başlatıldı.
Yurt dışında olan 25 bin vatandaş için operasyon başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

Salgına karşı yürüttükleri zorlu mücadele sürecinde dünyanın dört bir yanından 25 bin vatandaşı aileleriyle kavuşturduklarını kaydeden Oktay, "Şimdi de, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşımızın yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri için yine Dışişleri, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklarımız ve ilgili valiliklerimizle birlikte büyük çaplı bir operasyon başlattık. Amacımız vatandaşlarımızın inşallah mübarek Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle kucaklaşmalarını sağlayabilmek." ifadelerini kullandı.

Oktay, milletin azimli, devletin güçlü ve kararlı olduğunu vurgulayarak, "Bu millet bu zorlu mücadeleyi de tarihte örneklerini defalarca sergilediği gibi hep birlikte kardeşlik ve dayanışma içinde kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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