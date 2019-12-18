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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yerli otomobil' açıklaması: Çok yakında araçlar hazır olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yerli otomobille ilgili, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

"ÇOK YAKINDA ARAÇLARIMIZ HAZIR OLACAK"

  • Yerli otomobili konusuna değinen Oktay, bunun herkesin gurur duyacağı bir proje olduğunu söyledi. Oktay, "Çok yakında araçlarımız hazır olacak. Prototipin tanıtımı hem Türk kamuoyuna hem de tüm pazarlara kısa süre içinde yapılacak. Mutlu olacağınızı, seveceğinizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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CUMHURBAŞKANLIĞININ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın soruları cevabının ardından Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesi kabul edildi.

  • Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığının bütçeleri, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesabı ile gelir bütçesi kabul edildi.

Genel Kurulda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Teklifin, 1. ve 2. maddeleri, üzerinde konuşma yapılmadan oylanarak kabul edildi.

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